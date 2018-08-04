Bronşit neden olur?

Bronşit genellikle soğuk algınlığı ve gribe neden olan virüsler yüzünden oluşan bir hastalıktır. Diğer nedeni de akciğerin bazı etkenler nedeni ile tahriş olması. Uzun süre sigara kullanımı, kimyasal maddelerin uzun süre solunması, hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşanılması akciğeri tahriş eden etkenlerden bazılarıdır.

BRONŞİT RİSKİ YÜKSEK OLAN KİŞİLER

Sigara kullananlar: Sigara ciğerlere zarar veren bir madde olduğu için uzun süre sigara kullanan kişilerde kronik bronşit görülme olasılığı oldukça yüksektir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLANLAR:

Akut bronşit genellikle soğuk algınlığından sonra görülen bir rahatsızlıktır. Bunun sebebi bağışıklık sisteminin soğuk algınlığından sonra zayıflamasıdır. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için akciğerlerdeki iltihaplanmayı durduramaz, bu da bronşitin oluşmasına neden olur.

BAZI İŞ ALANLARINDA ÇALIŞANLAR:

İşleri nedeni ile kimyasal maddeleri uzun süre soluyan kişilerde kronik bronşit görülme olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle bu tarz işlerde çalışan kişilerin maske ve koruyucu kıyafet giymeleri gerekmektedir.

BRONŞİTİN BELİRTİLERİ:

Sürekli öksürük

Renkli balgam

Yorgunluk ve baş ağrısı

Hafif ateş

Titreme

Göğüs bölgesinde ağrı

Akut bronşit çok kısa sürer (en fazla 2 hafta). Kronik bronşit ise daha uzun sürer, iyileşmesi yıllar alabilir. O nedenle kronik bronşitin belirtileri, akut bronşitin belirtilerine göre daha şiddetli olabilir.

BRONŞİT NELER YAPAR?

Akut bronşit genellikle kalıcı hasara neden olmaz. Fakat zatürreye dönüşme ihtimali az da olsa mevcuttur. Akut bronşitin neden olduğu diğer sorunlar:

Kronik bronşit

Astım

Tüberküloz

Sinüzit

Bronşektazi

BRONŞİTİN TEDAVİSİ

Kullanılan ilaçlar genellikle hastalığın belirtilerini yok etmeye yöneliktir. Bronşitin tedavisinde balgam sökücü ilaçlar, ateş düşürücü, öksürük şurupları, ağrı kesiciler kullanılır. Tedavinin etkili olabilmesi ve hastalığın daha fazla ilerlememesi için sigaranın bırakılması gerekmektedir. Antibiyotik kullanımının bir faydası olmaz.

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