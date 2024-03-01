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Kadın - Aile Bronşit balgam ve döş hırıltısına bire bir (Mutlaka deneyin): İlk kez duyacaksınız!
Kadın - Aile

Bronşit balgam ve döş hırıltısına bire bir (Mutlaka deneyin): İlk kez duyacaksınız!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 22:30:00 - 2024-03-02 07:59:48
Bronşit balgam ve döş hırıltısına bire bir (Mutlaka deneyin): İlk kez duyacaksınız!

Bronşit, soluk borusunu akciğerler ile birleştiren bronşların iltihaplanması nedeniyle oluşan bir tür enfeksiyon hastalığıdır. Bronşit balgam ve döş hırıltısına iyi gelen bir tarifle geldik!

Bronşit Balgam ve Döş Hırıltısına Bire Bir (Mutlaka Deneyin) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet orta boy soğan (mor kullanabilrisiniz)
1 baş sarımsak
1 yemek kaşığı zencefil
1 yemek kaşığı tarçın
4 yemek kaşığı bal
1 adet limon
2 su bardağı kaynar su

Bronşit Balgam ve Döş Hırıltısına Bire Bir (Mutlaka Deneyin) Tarifi Nasıl Yapılır? 7 DAKİKADA HAZIR

Bu şurubu 1 buçuk yaş altı çocuklara kullanmayın gelelim tarifimize.

Öncelikle soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayın bir kavanoza koyun.
Üzerine kaynar suyu ekleyin iyice soğuyana kadar bekleyin.
Soğuyan suyu posasını süzün bize sadece suyu lazım soğan ve sarımsağın etkisi suya geçecektir
Suyu kavanoza alıp içine tarçın ve zencefili ekleyin ve 1 dakika çalkalayın.
Kavanozu tekrar açıp, içerisine balı ve limonun suyunu ekleyin.
Tekrar ağzını kapatıp 2-3 dk çalkalayın ve şurubunuz hazır.
3 öğün yemekten sonra 1 yemek kaşığı verebilirsiniz.

NOT: Balı su sıcakken içerisine kesinlikle koymayın balın etkisi kaybolur su tamamen soğuduktan sonra tüm malzemeleri koyun eğer toz zencefiliniz de yoksa tazesini 1 yemek kaşığı olacak şekilde rendeleyip koyabilirsiniz ve birde üzerindeki biriken köpüğü alın.
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