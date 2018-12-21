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Brokoliyi suda haşlayarak yemeyin!

Brokoli nasıl pişirilmeli? Brokoli neden suda haşlayarak yenmemeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, brokoliyi pişirme yöntemi hakkında detaylı bilgi verdi.

21 Aralık 2018 Cuma 00:03
Brokoliyi suda haşlayarak yemeyin!

Brokolinin kanserden koruyucu etkisi başta olmak üzere vücut için birçok yararı olduğu biliniyor. Ancak suyun içinde kaynatarak pişirilen brokolinin özelliklerini yitirdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bilimsel gözlemlere göre yapılan öneri; brokolinin buharda birkaç dakikalık pişirme şekli veya çiğ tüketilmesi gerektiği yönünde” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Diğer faydaları ise antibiyotik özellik, kalp damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan, şeker hastalığı komplikasyonlarını önleyici etkileri bilimsel olarak tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu. 

BROKOLİ FİLİZİ VE ÖZÜTLERİ KANSERLE SAVAŞIYOR

Brokolinin aynı zamanda yüksek miktarda lif içerdiği için de bağırsaklardaki yararlı bakterileri beslediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı, “Biliyoruz ki yararlı bakterilerin sayısının artması vücudumuz için çok kıymetli. Ayrıca brokoli filizi ve brokoli özütleri verilerek yapılan deneysel çalışmalarda da kanser değerlerinde düzelmeler gözlendi” dedi. 

BROKOLİ BUHARDA BİRKAÇ DAKİKA PİŞİRİLMELİ

Brokolinin faydasının görülmesi için doğru pişirmenin çok önemli olduğunu belirten Örnek, “Suyun içinde kaynatarak pişirdiğimiz brokoli tüm bu özelliklerini maalesef yitirmiş oluyor. Dolayısıyla bilimsel gözlemlere göre yapılan öneri; buharda birkaç dakikalık pişirme şekli veya çiğ tüketimidir. Çiğ şekilde elde parçalayıp 30 dakika bekledikten sonra zeytinyağı ve limon ile çok başarılı ve güçlü bir detoks hazırlanmış olur” önerisinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 00:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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