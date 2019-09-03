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Brokoli temizlemenin püf noktası

Son zamanlarda mutfaklarımızda daha çok yer alan ve oldukça faydalı olan brokolinin temizliği de önemlidir.

03 Eylül 2019 Salı 11:24
Brokoli temizlemenin püf noktası

Sebzeler bol suyla ve iyice yıkanmalıdır. Bu uzmanların görüşüdür. Ancak bazı sebzeler daha özel yöntemlerle temizlenmeye ihtiyaç duyar.

BROKOLİ NASIL TEMİZLENİR?

Brokoli temizleme yönteminin gerekli bir bölümü, brokoli yapraklarının çıkarılması ve sapın yanı sıra herhangi bir lifli veya kase alanın bir soyma bıçağı ile kesilmesi ve soyulmasıdır. Brokolinin kısımları renksizse veya bir biçimde çürümüş veya lekelenmişse, bu alanlarda bakteri üreyebileceğinden zarar görmüş yerleri kesilmelidir.
Brokoli çoğunlukla yapraklarının altlarında yaprak bitleri ve üç tür lahana solucanı ile enfekte olur. Brokoli yapraklarına ve kafalarına saldıran üç lahana kurdu çeşidi mevcuttur. Bunları ve öteki böcek ve solucanları yaklaştırmamak için brokoliyi 1 çay kaşığı tuz ile soğuk suda yarım saat dinlendirilmelidir. Tuzlu suya batırılmasının ardından brokoliyi akan su altında güzelce durulayın.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:24
  1. Brokoli
  2. Temizleme

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