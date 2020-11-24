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Sağlık Brokoli tam bir kanser savaşçısı çıktı
Sağlık

Brokoli tam bir kanser savaşçısı çıktı

Vitamin ve mineral deposu brokolinin güçlü bir kanser savaşçısı olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan birçok araştırma, bu inanılmaz besinin özellikle kalın bağırsak kanserini önlediğini ortaya çıkarmıştır. Peki brokoli nelere iyi gelir? İşte brokolinin şaşırtıcı faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-11-24 04:17:00 -
Brokoli tam bir kanser savaşçısı çıktı

Lahanagiller familyasına ait olan brokoli, insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Genellikle yemek ve salata olarak tüketilen bu inanılmaz besin, topraktaki tüm vitamin ve mineralleri barındırıyor. Bu özelliğiyle birlikte birçok hastalığa iyi geliyor.

Uzmanlar, brokolinin güçlü bir kanser savaşçısı olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalar, brokolinin özellikle kalın bağırsak kanserine birebir geldiğini gösteriyor.

Brokoli, A ve C vitaminlerinin yanı sıra yüksek miktarda folik asit, lif kalsiyum, sülfür ve antioksidan içeriyor.

Peki brokoli nelere iyi geliyor? İşte brokolinin şaşırtıcı faydaları...

- Kanserli hücrelerin büyümesini engeller.

- Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

- Stres ve depresyona iyi gelir.

- İçerdiği sülfür maddesi ile birlikte iltihap oluşumunu önler. Damar duvarlarını genişletir. Ayrıca kalp hastalıklarına yakalanma oranını azaltır.

- Güçlü bir antioksidandır.Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

- Beyin sağlığını destekler. Unutkanlık gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

- Yüksek lif oranıyla birlikte uzun süreli tokluk hissi verir. Kilo vermeye yardımcıdır.

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