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Brokoli kürü nasıl yapılır?

Brokoli, yemeklerin yanında hafif tadıyla salata olarak iyi bir besin olmasının yanında kür olarak uygulandığında da sağlıklı bir sebzedir.

01 Temmuz 2018 Pazar 22:33
Brokoli kürü nasıl yapılır?

BROKOLİ KÜRÜNÜN UYGULANIŞI:

Yarım litre su ölçün. Bu suyu kaynatın.

Kaynayan suyun içine 200 gram taze ve diri görünümlü brokoli koyun ve ağzı kapalı olarak 5 dakika haşlayın.

Sürenin bitiminde ocağı kapatın ve brokolileri ağzı açık olarak ılımaya bırakın.

Ilıdıktan sonra süzün.

Elde ettiğiniz brokoli suyunu ikiye bölün.

Bu suyun yarısını sabah kahvaltıdan önce aç karnına, diğer yarısını da öğle yemeğinden önce için.

Haşlamış olduğunuz brokolileri yemeniz küre herhangi bir fayda sağlamaz.

Brokoli kürü 21 günlük bir kürdür. Kürün, bir gününün bile kaçırılması etkisini ortadan kaldırır. Bu nedenle ciddiyetle uygulanmalıdır.

BROKOLİ KÜRÜNÜ UYGULARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Kürde uygulayacağınız brokoliler kesinlikle taze ve doğal olmalıdır. Hormon yüklü sebzeler kürü sonuçsuz kılabilir. Sararmış brokolileri satın almaktan kaçının.

Brokoliyi 200’er gramlık eşit parçalara bölüp buzlukta saklayabilirsiniz.

Kürü uyguladığınız süre içinde tüketmemeniz gereken bazı yiyecekler var. Bunların başında kahve geliyor. Özellikle kafein içeren içeceklerden uzak durun. 

Çikolatayı da yememeniz gerekiyor. Bunların dışında portakal, portakal suyu, ceviz yasaklı yiyeceklerinizi oluşturuyor.

Memede kistin dışında iyi huylu prostat büyümesine de iyi gelen brokoli kürü şu şekilde uygulanıyor:

1 litre suyu kaynatın.

Bu suyun içine 250 gram brokoliyi atın ve 4 dakika kaynatın.

Ilıtıp süzün.

Elde ettiğiniz suyu üç eşit parçaya bölün.

Böldüğünüz üç parçanın birini sabah, birini öğlen, birini de akşam yemeğinden önce aç karnına için. İçtikten sonra yarım saat herhangi bir şey yiyip içmeyin.

Her 7 günlük uygulamadan sonra 3 gün ara verin. 3 günün bitiminde küre tekrar başlayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 22:33
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