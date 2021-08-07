Adana Demirspor hazırlık maçında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk golü 60.dakikada Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'dan geldi. 64. dakikada ise Adana Demirspor'un yeni transferi Britt Assombalonga eşitliği sağladı. Maç 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Futbolseverler ise Britt Assombalonga’nın kim olduğunu kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Britt Assombalonga kimdir?

Britt Assombalonga ilk golünü attı | Britt Assombalonga kimdir kaç yaşında?

Britt Assombalonga 6 Aralık 1992'de dünyaya geldi. Babası kendisi gibi millî futbolcu olan Fedor Assombalonga'dır. Henüz sekiz aylıkken ailesiyle beraber Londra'ya taşınan Assombalonga, Londra'nın Camden ilçesindeki Swiss Cottage semtinde büyüdü.

Forvet mevkiinde görev alan Britt Assombalonga sırasıyla; Watford, Wealdstone, Braintree, Southend United, Peterborough United, Nottingham Forest, Middlesbrough formaları giydi.

Britt Assombalonga aynı zamanda Demokratik Kongo Milli Takımı forması giyiyor.