British Airways pilotları greve hazırlanıyor

LONDRA (AA) - İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in pilotlarının greve çıkmaya hazırlandığı bildirildi.

İngiltere'deki Temyiz Mahkemesi, bir alt mahkemenin kararını haklı bularak Britanya Pilotlar Derneği'ne (Balpa) bağlı pilotların greve çıkabilmesinin önünü açan kararını duyurdu.

British Airways'in sahibi olan owner IAG, daha önce İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararını, grev oylamasının usulsüz olduğu gerekçesiyle Temyiz Mahkemesi'ne taşımıştı.

Balpa Genel Sekreteri Brian Strutton, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "British Airways için müzakere ve anlaşma imkanı hızlı bir şekilde sona geliyor. British Airways'in gerçekliğe uyanması gerekiyor. Oylamada sandıktan yüzde 93 greve gitme kararı çıktı." ifadelerini kullandı.

Balpa'dan yapılan açıklamada da pilotların mevcut şartlar altında 14 gün öncesinde haber vermek suretiyle greve çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, grev tarihlerinin henüz duyurulmadığı belirtildi.

İngiliz basınında, British Airways pilotlarının ağustos ayı içerisinde greve gitme hazırlığı yaptığı kaydedildi.

British Airways'ten yapılan açıklamada ise "Balpa'nın binlerce yolcunun tatillerini tehdit etmeyi seçmesi karşısında hayal kırıklığı yaşıyoruz. Pilotların yapacağı grevin yolcularımız için yaratacağı aksamadan dolayı çok üzgünüz." denildi.

İngiltere'de ağustos, çocuklu aileler başta olmak üzere halkın yoğunlukla tatile çıktığı ay olarak biliniyor. British Airways pilotlarının greve çıkmasının, çok sayıda uçuşu ve yolcuların seyahat planlarını olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.