  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brisa’dan 3 yeni elektrikli araç şarj istasyonu daha
Ekonomi

Brisa’dan 3 yeni elektrikli araç şarj istasyonu daha

Brisa, Enerjisa şirketlerinden Eşarj iş birliğiyle mobilitenin geleceği olarak görülen elektrikli araçlar için Türkiye genelinde şarj istasyonu açmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:27:00 -
Brisa’dan 3 yeni elektrikli araç şarj istasyonu daha

Bugüne kadar İstanbul, Bursa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon ve Adana illerindeki Brisa Otopratik mağazalarında ve bayi noktalarında hizmet veren 8 adet istasyonun ardından Mersin, Diyarbakır ve İstanbul Esenyurt’ta toplam 3 yeni istasyon daha hizmet vermeye başladı. Brisa, elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir ihtiyaç olan bu istasyonların sayısını 2021 yıl sonuna kadar 15’e, 2022’de ise 35’e çıkarmayı hedefliyor.

Müşterilerimizin daima yanındayız

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa CIO’su Tekin Gülşen, “Lastiğin ötesinde hizmetler sunma vizyonumuzun bir parçası olarak müşterilerimizin daima yanındayız. Daha önce keşif ve altyapı geliştirme çalışmalarını tamamladığımız Otopratik noktalarımızda veya bayilerimizde elektrikli araç şarj istasyonlarımızı hizmete açmaya devam ediyoruz. 11 noktaya ulaştık, ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz. Bu vizyonumuzu paylaşan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Yaşam

Evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 657 gram kubar esrar, bahçede bulunan serad..
Altın için uzman isimden şok tahmin: Bu fiyata kadar gerileyebilir!
Ekonomi

Altın için uzman isimden şok tahmin: Bu fiyata kadar gerileyebilir!

Altın ve döviz piyasaları ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırım hamlesine kilitlenmiş durumdayken Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Kar..
Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!
Gündem

Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!

"Komedyen" olarak lanse edilen Hasan Can Kaya'yı "Konuşanlar" adlı program ile seyircilere küfür ederek para kazanmakla suçlayan yazar Nihat..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay