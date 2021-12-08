Brisa’dan 3 yeni elektrikli araç şarj istasyonu daha

Bugüne kadar İstanbul, Bursa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon ve Adana illerindeki Brisa Otopratik mağazalarında ve bayi noktalarında hizmet veren 8 adet istasyonun ardından Mersin, Diyarbakır ve İstanbul Esenyurt’ta toplam 3 yeni istasyon daha hizmet vermeye başladı. Brisa, elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir ihtiyaç olan bu istasyonların sayısını 2021 yıl sonuna kadar 15’e, 2022’de ise 35’e çıkarmayı hedefliyor.

Müşterilerimizin daima yanındayız

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa CIO’su Tekin Gülşen, “Lastiğin ötesinde hizmetler sunma vizyonumuzun bir parçası olarak müşterilerimizin daima yanındayız. Daha önce keşif ve altyapı geliştirme çalışmalarını tamamladığımız Otopratik noktalarımızda veya bayilerimizde elektrikli araç şarj istasyonlarımızı hizmete açmaya devam ediyoruz. 11 noktaya ulaştık, ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz. Bu vizyonumuzu paylaşan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.