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Ekonomi Brisa, Antalya’da yüksek hızlı Eşarj istasyonu açtı
Ekonomi

Brisa, Antalya’da yüksek hızlı Eşarj istasyonu açtı

Brisa, Antalya’daki (Merkez) Otopratik mağazasına elektrikli şarj istasyonu montajını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 21:29:00 -
Brisa, Antalya’da yüksek hızlı Eşarj istasyonu açtı

Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan Eşarj ile bir iş birliği gerçekleştirerek müşterilerine lastiğin ötesinde, kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunma hedefiyle mobilite çalışmalarına devam ediyor. En son Antalya Merkez’deki Brisa Otopratik franchise noktası Hanedar’a eşzamanlı iki araca hizmet verebilen 50 kW DC + 22 kVA AC özellikli yüksek hızlı elektrikli şarj istasyonunun montajı tamamlandı. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa CIO’su Tekin Gülşen, “Antalya’da monte ettiğimiz tip istasyonlarda birçok araçta yarım saatte yüzde 80’lik dolum gerçekleşebiliyor. Ayrıca bu istasyonlarda aynı anda 2 araç şarj olabilecek. Ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz. Bu vizyonumuzu paylaşan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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