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Spor Brighton - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı!
Spor

Brighton - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı!

İngiltere Primier Lig'in 29.haftasında Brighton ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Liverpool maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-03-12 16:27:00 - 2022-03-12 16:58:24
Brighton - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı!

İngiltere Premier Lig’de haftanın önemli maçlarından birinde Liverpool deplasmanda Brighton ile karşılaşıyor.

Brighton - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı!

Premier Lig’in 29.haftasında Brighton sahasında Liverpool’u konuk ediyor. Mücadele Liverpool'un 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

Brighton - Liverpool maçı S Sport kanalında yayımlanıyor. S Sport’u ; D Smart 78.kanal, Kablo TV 240, tivibu 73 kanallarından izleyebilirsiniz. Ayrıca İçtimai TV maçı şifresiz yayımlıyor.

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