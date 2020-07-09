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Spor

Brighton-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

İngiltere İngiltere Premier Lig’de geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, deplasmanda Brighton ile karşılaştı. Brighton-Liverpool maçı kaç kaç bitti? Brighton-Liverpool maçını kim kazandı? Brighton-Liverpool maçı sonucu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-09 09:05:00 -
Brighton-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda Brgihton & Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.

Şampiyonluğu daha önce garantileyen Liverpool galibiyet gollerini Salah (2) ve Henderson kaydetti.

Liverpool bu sonuçla puanını 92'ye çıkarırken, 15. sıradaki Brighton 36 puanda kaldı.

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