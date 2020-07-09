Brighton-Liverpool maçı kaç kaç bitti?
İngiltere İngiltere Premier Lig’de geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, deplasmanda Brighton ile karşılaştı. Brighton-Liverpool maçı kaç kaç bitti? Brighton-Liverpool maçını kim kazandı? Brighton-Liverpool maçı sonucu. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda Brgihton & Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.
Şampiyonluğu daha önce garantileyen Liverpool galibiyet gollerini Salah (2) ve Henderson kaydetti.
Liverpool bu sonuçla puanını 92'ye çıkarırken, 15. sıradaki Brighton 36 puanda kaldı.