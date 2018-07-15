BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!

Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nin ardından katılacağı ikinci uluslararası buluşma olacak olan BRICS toplantısı, 25-27 Temmuz’da Güney Afrika’nın en büyük şehri olan Johannesburg’da yapılacak.

ERDOĞAN ÖZEL DAVETLİ

Erdoğan, zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelecek.

BRICS’in 10. toplantısı olacak zirvede önemli kararların alınması da bekleniyor. Türkiye’nin özel davetli olduğu toplantıda, ekonomi gündemli bir dizi görüşmenin yapılması da bekleniyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 48'İ, DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 25'İ BRICS'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından ikinci önemli uluslararası zirvesi BRICS olacak. Dünya nüfusunun yüzde 48'i, dünya ekonomisinin ise yüde 25'ini elinde bulunduran Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS toplantısı, 25-27 Temmuz tarihlerinde 3 gün Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'ta gerçekleşecek.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLABİLİR

Zirveye bu birliğin üyesi olmamasına karşın Türkiye, özel olarak davet edildi. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Son dönem güçlü yapısıyla dikkat çeken BRICS birliğinin daveti, Türkiye ekonomisi için önemli bir fırsat olarak yorumlandı.

YÜKSELEN GÜÇ BRICS

BRICS ülkeleri ilk defa 2006'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dışişleri bakanları seviyesinde toplandı. İlk zirve 2009'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yapıldı.

Bugüne kadar 9 zirveyi geride bırakan BRICS ülkeleri, her yıl bir ülkede olmak üzere devlet başkanları seviyesinde bir araya geliyor. BRICS, dünyadaki maden rezervinin yüzde 60'ı elinde bulundururken tahıl ürünlerinin de yüzde 40'ını üretiyor. BRICS, "yeni dünya düzeninin yükselen gücü" olarak yorumlanıyor.

IMF VE DÜNYA BANKASI'NA ALTERNATİF OLARAK KURDULAR

BRICS ülkeleri 2015 yılında Shangay merkezli "Yeni Kalkınma Bankası"nı hayata geçirdi. ABD Merkez Bankası (FED) politikalarından olumsuz etkilenen BRICS ülkeleri bu etkiye karşı koymak için kendi finans sistemlerini de oluşturmuş oldular. Yine bu banka gelişmekte olan ülkelerin IMF ve Dünya Bankası’na ilişkin şikâyetlerine de alternatif olması bekleniyor.

Banka, her üyenin eşit payıyla ve toplamda 100 milyar dolarlık bir sermayeyle kurulmasıyla dikkat çekmişti.

Birlik ayrıca üye ülkelerde nakit döviz sıkıntısı yaşanması durumunda mali istikrarı sağlamak amacıyla toplam sermayesi 100 milyar dolar olan "BRICS Birliği Rezerv Düzenlemesi" de oluşturdu. Bu havuza Çin 41, Brezilya, Hindistan ve Rusya 18, Güney Afrika da 5 milyar dolar yatırdı.

MEHMET ŞİMŞEK, "TÜRKİYE DE BANKAYA ÜYE OLABİLİR" DEMİŞTİ

Tüm bu gücüyle birlik, ekonomik hareketlerde önemli bir güç elde etmiş bulunuyor. Banka "kalkınma" konseptli projeleri desteklemeye açık bir anlayışla 2018’de 4 milyar, 2019’da 6 milyar, 2020’de 8 milyar, 2021’de ise 10 milyar dolarlık asgari bir mali rezerv sağlamayı planlıyor. Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bu bankaya üye olabileceklerini belirterek, "Onların vereceği projelerden yararlanmak için üye olunması gerekiyor" demişti.