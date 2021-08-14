Brian Ocampo kimdir kaç yaşında? Brian Ocampo kariyeri
Brian Ocampo hangi mevkiide oynuyor? Galatasaray transfer çalışmalırın tüm hızılya sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün ismi son günlerde Uruguaylı futbolcu Brian Ocampo ile anılıyor. Peki, Brian Ocampo kimdir? Brian Ocampo kaç yaşında?
Galatasaray'ın Nacional forması giyen Uruguaylı futbolcu Ocampo ile ilgilendiği gelen haberler arasında. Peki, Ocampo kimdir?
Brian Ocampo kimdir kaç yaşında? Brian Ocampo kariyeri
Brian Ocampo 25 Haziran 1999'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Nacional altyapısında başladı.
1 Temmuz 2018'de Brian Ocampo, Nacioral U19 takımından A takıma yükseldi. Sağ kanatta oynayan Brian Ocampo, 1 maçta Uruguay Milli Takımı giydi.
Brian Ocampo, Nacional formasıyla çıktığı 82 maçta çıktı 8 gol atıp 23 asist yaptı.