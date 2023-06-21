Brezilya'yı sahadan sildiler

Senegal, Portekiz'de oynanan hazırlık maçında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada Senegal'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Habib Diallo, 52. dakikada Marquinhos (kendi kalesine) ve 55 ile 90. dakikada penaltıdan Sadio Mane attı. Brezilya'nın golleri 11. dakikada Lucas Paqueta ve 58. dakikada Marquinhos'tan geldi.

Brezilya, Senegal ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Senegal, Portekiz'de oynanan hazırlık maçında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti.

Mane iyi performans gösterdi

Karşılaşmada Senegal'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Habib Diallo, 52. dakikada Marquinhos (kendi kalesine) ve 55 ile 90. dakikada penaltıdan Sadio Mane attı. Brezilya'nın golleri 11. dakikada Lucas Paqueta ve 58. dakikada Marquinhos'tan geldi.