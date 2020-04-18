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Aktüel

Brezilyalı model, hırsızı süpürge sapı ile püskürttü

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Michelle Carvalho, arkadaşı ile evine girdiği sırada çantasını çalmaya çalışan hırsıza elindeki süpürge sopası ile karşı koydu.

2020-04-18 21:46:14 -
Brezilyalı model, hırsızı süpürge sapı ile püskürttü

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Michelle Carvalho, arkadaşı ile evine girdiği sırada çantasını çalmaya çalışan hırsıza elindeki süpürge sopası ile karşı koydu.


Dünyaca ünlü Brezilyalı model Michelle Carvalho, arkadaşı Alicia Vial ile birlikte Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan evine gireceği sırada bir hırsızın hedefi oldu. Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsıza elindeki süpürge sapı ile karşı koyarken, modelin kendisine karşı koyması nedeni ile hırsız olay yerinden hızla uzaklaştı. Carvalho, hırsıza karşı verdiği mücadelenin kamera kayıtlarını sosyal medya hesabında paylaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu. Brezilyalı model, hırsızın kendisine saldırdığı sırada olay yerinde bulunan insanların kendisine yardım etmediğini dile getirirken, hırsızın kendilerine yardım etme bahanesi ile yaklaştığını açıkladı.


Carvalho, “Her şey 10 saniye içinde oldu. Hiçbir şey düşünecek vaktim yoktu. Diğer elimdeki gözlük kutusunu bile düşürmedim. Sadece süpürge sapıyla vurdum. Beni en çok üzen ise etrafta pek çok insan iki kadının hırsızla mücadelesini görmesine rağmen yardım etmemesi. Şili dışında başka bir ülkede bu olmaz herhalde" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Brezilyalı model, hırsızdan çantasını kurtardıklarını fakat çantadan düşen cep telefonunu hırsızın alarak kaçtığını dile getirdi.

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