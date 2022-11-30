Brezilya'dan kripto para hamlesi! Yasalaşıyor

Brezilya, ülkede ödeme aracı olarak kripto para birimlerinin kullanımını yasallaştıran düzenleyici çerçeveyi onayladı.

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Brezilya, Bitcoin’i (BTC) yasal ödeme aracı olarak belirlemedi, ancak öncelikli adımlardan birini attı. Ülke genelinde ödeme aracı olarak kripto para birimlerini yasallaştıran bir yasa çıkarıldı. Böylelikle kripto para birimlerinin benimsenmesine ve ekosistemin genişlemesine düzenleyici bir destek sağlanılmış oldu.

Brezilya'dan kripto ödemelerine onay

Brezilya Temsilciler Meclisi, kripto para birimlerinin yasal ödeme aracı olarak kullanımını yasallaştıran düzenleyici bir çerçeveyi onay verdi.

İlginizi çekebilir: Aptos, MoonPay ile Entegrasyon Ortaklığı KurduBelge, ülkenin Merkez Bankası’nın gözetiminde, ödeme anlaşmaları tanımına kripto para birimlerinin dahil edilmesini sağlıyor. Halihazırda onaylanan ve yürürlüğe girmesi için yalnızca Cumhurbaşkanı’nın imzasını gerektiren yasa, mal ve hizmetler için kripto para birimleriyle yapılan ödemelere yasal statü verse de yerel para birimi statüsü vermiyor.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra, konuyu denetlemekten sorumlu organı veya ofisi belirlemek hükümetin yürütme organına (başkan ve bakanlar) bağlı olacak. Ayrıca, yalnızca menkul kıymetler olarak kategorize edilen token’lar, Brezilya’nın SEC’e eşdeğeri olan CVM’nin yetki alanında kalacak.