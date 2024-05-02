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Dünya Brezilya'daki sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kayboldu
Dünya

Brezilya'daki sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2024-05-02 07:09:00 -
Brezilya'daki sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kayboldu

Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu seller, ilk belirlemelere göre 10 kişinin ölümüne ve 21 kişinin kaybolmasına yol açtı.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde bir süredir etkili olan yağışlar sel ve can kaybına neden oldu.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, sellerde şu ana kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Evlerin sular altında kalması sebebiyle 1400 kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği ifade edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla selden etkilenen bölgelere insani yardım malzemeleri gönderildi.

Eyalet Valisi Eduardo Leite, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede şiddetli yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
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Yoğun yağışlar nedeniyle köprülerin çöktüğü ve evlerinde mahsur kalanların ise çatılarda yardım beklediği görüldü.

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