  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Partili isimden emekli maaşları için flaş açıklama: O tarihe yetişmesi zor gibi

Sen nereden çıktın Jose Mourinho! Fenerbahçe'de dengeler altüst olacak

Bakan Mustafa Varank'tan 6'lı Masa'yı köşeye sıkıştıracak sözler

Dev altın hazinesinin gizli haritası ortaya çıktı! Duyan herkes bölgeye koştu

Bir kez daha rezil oldular! Murat Ongun'u dilekçeler yalanladı

Türkiye kiliseleri restore ediyor! Yunanistan Osmanlı mezarlığına futbol sahası yapıyor

Uzman isimden çok konuşulacak sözler: 6'lı Masa'yı HDP sopasıyla hizaya getiriyorlar

Asgari ücretli olan olmayan herkesi ilgilendiriyor! 2 bin lira artırıldı

Siz daha NATO’ya girmeye çok beklersiniz! İsveç'ten küstah karar

Avukatları HSK'ya başvurdu! Devlet İmamoğlu'na hakim beğendiremiyor
Dünya Brezilya'daki Kongre baskınında ordu-polis işbirliği!
Dünya

Brezilya'daki Kongre baskınında ordu-polis işbirliği!

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, polis ve ordudan bazı kişilerin, Ulusal Kongre'yi basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileriyle işbirliği yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 17:51:00 -
Brezilya'daki Kongre baskınında ordu-polis işbirliği!

Brezilya basınında çıkan habere göre, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye yapılan baskının videolarını görmek istediğini belirten Lula, iş birliği yapan çok sayıda kişinin olduğunu kaydetti.

BASKIN YAPANLARA YARDIM VURGUSU

Lula, "Bu insanların (Bolsonaro yanlıları) Planalto Sarayı'nın kapısından içeri girmeleri sağlandı, yani birileri onların buraya giriş yapmasını kolaylaştırdı." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı Sarayı içindeki Bolsonaro yanlılarına değinen Lula, sarayın Bolsonaro destekçileriyle dolu olduğunu ve bunun kariyerli kişilerle düzene alınması gerektiğini belirtti.

Lula, ordunun görevinin Anayasa tarafından tanımlandığını vurgulayarak, "Benim onlardan yapmalarını istediğim tek şey görevlerini en iyi şekilde yapmalarıdır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23