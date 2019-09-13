Brezilya’daki hastanede yangında bilanço arttı: 10 ölü Brezilya’nın Rio De Janeiro şehrinde dün gece meydana gelen yangında hayatını kaybeden hastaların sayısı 10’a çıktı.

Brezilya’nın Rio De Janeiro şehrinde dün gece meydana gelen yangında hayatını kaybeden hastaların sayısı 10’a çıktı.

Brezilya’nın Rio De Janeiro şehrinin kuzeyinde bulunan Badim Hastanesinde dün yerel saatle 18.30’da yangın çıktı. Şehrin itfaiye servisi yaptığı açıklamada,hastanede bulunan 90 hastanın doktor ve hemşirelerce tahliye edilerek başka hastanelere nakledildiğini bildirdi. İtfaiye servisi yangında hayatını kaybeden hastaların sayısının 10’a çıktığını belirtti.

İtfaiyeciler yangını ancak 2 saat sonra söndürebildi.

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