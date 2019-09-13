0553 313 94 23

Brezilya’daki hastanede yangında bilanço arttı: 10 ölü

Brezilya’nın Rio De Janeiro şehrinde dün gece meydana gelen yangında hayatını kaybeden hastaların sayısı 10’a çıktı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:22
Brezilya’daki hastanede yangında bilanço arttı: 10 ölü

Brezilya’nın Rio De Janeiro şehrinde dün gece meydana gelen yangında hayatını kaybeden hastaların sayısı 10’a çıktı.


Brezilya’nın Rio De Janeiro şehrinin kuzeyinde bulunan Badim Hastanesinde dün yerel saatle 18.30’da yangın çıktı. Şehrin itfaiye servisi yaptığı açıklamada,hastanede bulunan 90 hastanın doktor ve hemşirelerce tahliye edilerek başka hastanelere nakledildiğini bildirdi. İtfaiye servisi yangında hayatını kaybeden hastaların sayısının 10’a çıktığını belirtti.


İtfaiyeciler yangını ancak 2 saat sonra söndürebildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti oylamaya katılmayarak destek verdi, Seçer borçlanma yetkisini aldı
    1. AK Parti oylamaya katılmayarak destek..
    2. "Futbolda şike kumpası" davası
    3. Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi..
    4. Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu..
    5. MHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Uysal:..
    6. Biberli çökelek bastırması nasıl..
    7. Yedigöller'de ilk kez "yediuyur"..
    8. AB ve Katar'dan Diyarbakır açıklaması
    9. Londra Borsası 32 milyar sterlinlik..
    10. Perakendecilerden bankalara kredi..
    11. Prof. Dr. Bocutoğlu: “Faizleri düşürme..
    12. Selçuklu Belediyesi Cuma buluşmasında..
    13. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    14. KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    15. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    16. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    17. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    18. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    19. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    20. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!