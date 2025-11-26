Brezilya’da tarihi karar: Bolsonaro darbe planlamaktan hapse gönderildi

Brezilya’da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun darbe planlamak suçundan aldığı 27 yıl 3 aylık hapis cezasının infaz edilmesine karar verdi. Mahkemenin kritik kararını veren Yargıç Alexandre de Moraes, davanın “nihai hükme” ulaştığını ve Bolsonaro’nun artık herhangi bir temyiz yoluna başvuramayacağını açıkladı.

Hakkında hüküm verilen 70 yaşındaki Bolsonaro, başkent Brasília’daki federal polis cezaevinde cezasını çekmeye başlayacağı duyuruldu. Bolsonaro cumartesi gününden bu yana, kaçma riski taşıdığı gerekçesiyle ev hapsinden alınarak gözaltında tutuluyordu.

Mahkemeye yansıyan ifadelere göre Bolsonaro, pazar günü yapılan duruşmada ayak bileğindeki elektronik kelepçeyi lehim aletiyle kesmeye çalıştığını kabul etti. Ancak “panik ve ilaç kaynaklı paranoya” nedeniyle böyle davrandığını savundu ve kaçma niyeti olmadığını öne sürdü.

Yargıç Moraes ayrıca, Bolsonaro’nun sağlık durumundaki kötüleşme nedeniyle tam zamanlı tıbbi bakım almasını zorunlu kıldı. Eski liderin doktorları bir süredir sağlık sorunlarının arttığını belirtiyordu.

NE OLMUŞTU?

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eylül ayında verdiği kararda Bolsonaro’yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmak için darbe planlamakla suçlu bulmuştu. Yargıçlar, Bolsonaro’nun Lula da Silva ve yardımcısı Geraldo Alckmin’e yönelik olası suikast hazırlıklarından haberdar olduğunu, ayrıca Moraes’in kendisinin de tutuklanması ve infaz edilmesi planları arasında bulunduğunu ifade etmişti.

Komploya ordu ve hava kuvvetleri komutanlarının destek vermemesiyle plan çökmüş, Lula 1 Ocak 2023’te göreve başlamıştı. Ancak bir hafta sonra, 8 Ocak’ta binlerce Bolsonaro destekçisi Brasília’da Kongre, Yüksek Mahkeme ve başkanlık sarayını basmış, yaklaşık bin 500 kişi gözaltına alınmıştı. Yargıçlar, bu saldırıların doğrudan Bolsonaro tarafından teşvik edildiğini belirtti.

Moraes, Bolsonaro ile birlikte darbe planlamakla suçlanan diğer isimlerin de cezalarını çekmek üzere cezaevine gönderilmesine hükmetti. Bu isimler arasında, eski kurumsal güvenlik bakanı General Augusto Heleno ve eski savunma bakanı General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira da bulunuyor.