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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 217 kişi öldü

2020-04-17 22:26:07 -
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 217 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti.  

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 217 artışla 2141’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 3 bin 252 artarak 33 bin 682’ye yükseldi.  

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.  

Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

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