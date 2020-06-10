  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1272 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 08:30:42 -
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1272 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1272 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 1272 artarak 38 bin 406'ya yükseldi.

Vaka sayısı da 32 bin 91 yükselerek 739 bin 503 olarak kaydedildi. Ülkede 311 bin 64 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı