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Dünya Brezilya'da sel felaketi!
Dünya

Brezilya'da sel felaketi!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 09:11:00 -
Brezilya'da sel felaketi!

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 84'e çıktı.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 84'e çıktı.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 84'e, kayıpların sayısının 111'e yükseldiği belirtildi.

100 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

Silahlı kuvvetlerin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında 14 bin 500 personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, 30 uçak ve 182 botun yardımıyla 25 kişinin felaket bölgelerinden kurtarıldığı ifade edildi.

Seller ve maddi hasarlardan 840 bini aşkın kişi olumsuz etkilenirken, 121 bin 957 kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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Yerel basında çıkan habere göre, bir milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlara erişmekte ciddi zorluk çekiyor ve 98 kasabada ise elektrik ve internet hizmeti tamamen çöktü.

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