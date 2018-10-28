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Brezilya'da seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanı seçiminin ilk turunda adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından düzenlenen ikinci tur oy verme işlemi başladı.

28 Ekim 2018 Pazar 19:44
Brezilya'da seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı

Brezilya'da devlet başkanı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı. 

İkinci tur seçimlerinde, ilk turda oyların yüzde 46'sını alan Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro ile yüzde 29'unu alan İşçi Partisi (PT) adayı solcu Fernando Haddad yarışıyor. Ülkede 147 milyon seçmen bulunuyor.

Ülkenin yeni devlet başkanının belirleneceği seçimin ikinci turu öncesinde yapılan anketler, Bolsonaro'yu önde gösteriyordu. Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

İşçi Partisi, 16 Ağustos'ta devlet başkanı adayı olarak hapisteki Lula da Silva için Yüksek Seçim Mahkemesine resmi başvuruda bulunmuştu. Mahkeme 1 Eylül'de aldığı kararla Lula da Silva'nın ekimdeki devlet başkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetmişti. İşçi Partisi yönetimi 11 Eylül'de Lula'nın yerine Haddad'ın seçimlerde aday gösterilmesine karar vermişti.

Sao Paulo'nun eski belediye başkanı olan Haddad, yaklaşık yüzde 29'luk bir oranla seçimin ilk turunda ikinci sırada yer almıştı.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 19:44
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