Brezilya’da seçim öncesi silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Brezilya, bugün başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Ülkede oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala Ceara Eyaleti’nden gelen bir ölüm haberi büyük paniğe neden oldu. İşçi Partisi’nden Fernando Haddad’ın Pacajus şehrine yaptığı ziyaret sırasında 23 yaşındaki Charlene Lessa Albuquerque’nin vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Albuquerque’in aracının içindeyken motosikletli bir saldırgan tarafından vurulduğu ve araçta annesinin de bulunduğu açıklandı. İşçi Partisi’nden cinayetle ilgili yapılan açıklamada, "Charlene bu seçimlerde mücadele ettiğimiz nefret, hoşgörüsüzlük ve şiddeti yayma politikasının kurbanı olmuştur" ifadeleri yer aldı. Haddad ise sosyal medya hesabından, "Pacajus’taki kampanyam sırasında genç bir adam olan Charlione Lessa Albuquerque’nin öldürülmesi kabul edilemez. Annesiyle demokrasiyi kutlayan bir insan arabasında öldürüldü. Bu suç, ceza gerektirir" dedi.

147 milyon seçmenin bulunduğu ülkede başkanlık seçimlerinin ikinci turunda aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro yapılan son anketlere göre oyların yüzde 57’sini alarak önde gözüküyor. Bolsonaro’nun rakibi İşçi Partisi’nin adayı Fernando Haddad’ın ise yüzde 43 oranında oy aldığı belirtiliyor.