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Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 241 bin 80'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:42:42 -
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 485 kişi daha hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 24 saatte 485 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 118'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ulaştı. 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.


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