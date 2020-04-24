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Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

2020-04-24 14:07:25 -
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülke genelinde toplam vaka sayısı 50 bin 36'ya yükselirken salgın sebebiyle 3 bin 331 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede tedavi edilenlerin sayısı ise 26 bin 573'e ulaştı.

Dün, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.

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