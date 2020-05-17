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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 845 artarak 15 bin 662'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:29:59 -
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 845 artarak 15 bin 662'ye yükseldi.
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