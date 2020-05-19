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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 674 artarak 16 bin 792’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:06:29 -
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 674 artarak 16 bin 792’ye yükseldi.
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