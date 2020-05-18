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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:29:28 -
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.
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