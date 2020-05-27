Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 24 bin 512'ye yükseldi
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.
Bakan Varank: Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık mücadelesiyle elde edildi
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.
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