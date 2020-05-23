Brezilya'da koronavirüs ölümleri 20 bini geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 24 saatte rekor vaka artışı olduğunu, toplam 106 bin yeni vakanın büyük bir kısmını ise Güney Amerika’nın oluşturduğunu duyurdu. DSÖ, Güney Amerika’da 3 gün üst üste ABD ve Avrupa’dan daha fazla yeni vaka artışı olduğunu bildirdi. Güney Amerika’da son 24 saatte, yarısı Brezilya’dan olmak üzere 32 bin 854 yeni vaka tespit edildiğini belirten DSÖ, koronavirüs salgının yeni merkezinin Güney Amerika olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güney Amerika’da salgının merkezi olan Brezilya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1188 kişinin öldüğü ve bu sayının günlük ölüm rekoru olduğu belirtildi.

Ölü sayısının 20 bini aştığı ülkede toplam vaka sayısı ise 310 bine ulaştı. Brezilya’nın yakında 326 bin vakaya sahip Rusya’yı geçerek dünyada koronavirüsten en fazla etkilenen 2’nci ülke olması bekleniyor. Brezilya’daki yüksek ölüm oranında ise hükümetin yetersiz salgın politikası ve halkın çoğunun çalışmak zorunda olması etkili olduğu ifade ediliyor.

Hindistan'da 6 bin vaka

Hindistan’da son 24 saatte 6000 Kovid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Bu rakamın salgın başladığından beri en yüksek günlük artış olduğu bildirildi. Yüzde 5’lik artışın ardından ülkedeki toplam vaka sayısının 119 bini aştığı belirtildi. Uzmanlar, 1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da mart ayından beri ülke genelinde karantina uygulanmasına rağmen, son günlerde hükümetin bazı kuralları esnetmesi nedeniyle rekor sayıda vaka artışı olduğunu söyledi. Öte yandan, ülkede koronavirüs nedeniyle toplam ölü sayısı ise 3599’a ulaştı.