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Dünya Brezilya'da koronavirüs kabusu devam ediyor
Dünya

Brezilya'da koronavirüs kabusu devam ediyor

Koronavirüs dehşetini yaşayan Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 472 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 01:46:00 -
Brezilya'da koronavirüs kabusu devam ediyor

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 79 bin 719 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 14 milyon 122 bin 795'e çıktı.

Bir günde 3 bin 472 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ülkedeki ölü sayısı 381 bin 475'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 646 bin 132 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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