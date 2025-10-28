  • İSTANBUL
Dünya

Brezilya'da kanlı favela baskını: 4'ü polis 64 kişi öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Brezilya’da kanlı favela baskını: 4’ü polis 64 kişi öldü

Brezilya'da Kızıl Komuta (Comando Vermelho) suç çetesine yönelik, "favela" adlı gecekondu mahallelerine düzenlenen operasyonda 4'ü polis toplam 64 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya’da Rio de Janeiro kentinde bulunan favela adlı gecekondu mahallelerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Yerel basın, geniş çaplı operasyonda 4’ü polis olmak üzere toplam 64 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, en az 81 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda 4 sivilin yaralandığı kaydedilirken, 31 otomatik tüfek ve büyük miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Operasyon, Rio de Janeiro’nun kenar mahallelerindeki yoksul ve yoğun nüfuslu Alemao ve Penha favela komplekslerinde yürütüldü.

2 BİN 500 ASKER KATILDI

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, suçluların polis ve sivillerin üzerine patlayıcılar bırakmak için insansız hava araçları kullandığını açıkladı. Vali Castro, "Uyuşturucu terörizmine karşı duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, operasyonda 2 bin 500 güvenlik personeli ve 32 zırhlı aracın yer aldığını aktardı.


Büyük çaplı uluslararası etkinlikler öncesinde geniş çaplı polis operasyonlarının olağan olduğu Rio de Janeiro’da bugün gerçekleştirilen operasyon, en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılığı çetelerinden Kızıl Komuta (Comando Vermelho) aleyhinde bugüne kadarki en büyük operasyon olarak nitelendirdi. Çatışmalar nedeniyle sağlık ve eğitim kurumunun faaliyetlerinin aksadığı ve otobüs güzergahlarının değiştirildi.

