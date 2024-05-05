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Dünya Brezilya'da felaket! Can kaybı 75'e yükseldi
Dünya

Brezilya'da felaket! Can kaybı 75'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-05-05 20:15:00 -
Brezilya'da felaket! Can kaybı 75'e yükseldi

Sel felaketinin yaşandığı Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletind hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Brezilya'da 1 Mayıs’ta Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde bilanço artıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi. Eyalet yetkililer, 103 kişiden hala haber alınamadığını belirterek, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Barajın bir kısmı çöktü

Seller birçok şehirde yolları ve köprüleri tahrip ederken, toprak kaymalarını tetikledi ve küçük bir hidroelektrik santralindeki bir barajın kısmen çökmesini neden oldu.

Rio Grande do Sul eyaletinin başkenti Porto Alegre'deki Guaiba Gölü’ndeki su seviyesi iki metreden fazla yükselerek kayıtlardaki en yüksek su seviyesine ulaştı. Porto Alegre'deki havalimanında ise geçtiğimiz cuma gününden bu yana tüm uçuşlar askıya alındı.

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