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Dünya Brezilya'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Brezilya'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-07-06 01:15:00 -
Brezilya'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya'da turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Sao Paulo kentinden Aparecida de Goiania'ya giden turist otobüsü, Francisco da Silva Pontes otoyolunda devrildi.

Kazada, 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

Yaralıların sıkıştıkları yerden çıkarılması için kazanın olduğu yere çok sayıda itfaiye aracı gönderildi.

Yetkililer, turistlerin, Katolikler için kutsal olan Aparecida Meryem Ana Bazilikası'nı ziyaret etmek istedikleri için yola çıktıklarını bildirdi.
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