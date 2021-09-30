Brezilya'da büyük tepki: Eşi benzeri görülmemiş skandal

Brezilya'nın en büyük sağlık şirketlerinden biri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerini örtbas etmekle, doktorlara etkisiz tedaviler yazmaları için baskı yapmakla ve kanıtlanmamış ilaçları yaşlı hastalar üzerinde test etmekle suçlanıyor.

Brezilya hükümeti Kovid-19 nedeniyle insan hayatıyla oynamak ve ölenlerin sayısını gizlemek suçlamalarıyla karşı karşıya.

Brezilya'da bir hastaneler zinciri ve yarım milyondan fazla üyesi olan bir sağlık bakım kuruluşu ile ilgili iddialar arasında yaşlılara onaylanmamış ilaçlar vermek, doktorlara etkisiz tedaviler uygulamaları için baskı yapmak da bulunuyor.

'Yaşlıları kobay olarak kullandılar'

Geçen ay bir grup doktor, yaşlılara hizmet veren Sao Paulo merkezli firmaya karşı pek çok iddiayı içeren 10 bin sayfalık bir dosyayı müfettişlere teslim etti.

Dosyada yaşlı hastaların tam rızaları olmaksızın kanıtlanmamış Kovid-19 tedavilerinin test edilmesi için insan kobayları olarak kullanıldığına dair iddialar yer alıyor.

Şikayetçi doktorları temsil eden avukat Bruna Morato, ünlü sağlık kuruluşunun hastalara 'Kovid-19 kiti' olarak adlandırılan antimalaryal hidroksiklorokin ve antiparazitik ivermektin gibi etkisiz ilaçlardan oluşan bir kokteyl vermeleri için baskı yaptı.

Bu tür kanıtlanmamış ilaçların kullanımı sağlık kuruluşunun maliyet azaltma stratejisinin bir parçası olarak gösteriliyor.

"Eşi benzeri görülmemiş skandal"

Soruşturmanın başındaki isimlerden Randolfe Rodrigues, "Bu bir dolandırıcılık" dedi.

İddialar virüs nedeniyle yaklaşık 600 bin kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'da büyük bir tepkiye neden oldu.

Sao Paulo Üniversitesinden bir halk sağlığı uzmanı ve avukat olan Daniel Dourado, "Bu, Brezilya'da eşi görülmemiş bir skandal" ifadelerini kullandı.