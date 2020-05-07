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Aktüel

Brezilya'da bir kişinin üç böbrekli olduğu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:08:04 -
Brezilya'da bir kişinin üç böbrekli olduğu ortaya çıktı

ANKARA (AA) - Brezilya'da bel ağrısı şikayetiyle doktora giden bir erkek hastanın üç böbrek taşıdığı ortaya çıktı.

"Live Science"ın haberine göre, Brezilyada dünyada eşine az rastlanan bir vaka keşfedildi.

Brezilyalı 38 yaşındaki erkek hasta, Sao Paulo şehrindeki Hospital do Rim Hastenesine şiddetli bel ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Şahsın ağrısının sebebini öğrenmeye çalışan doktorlar, bilgisayarlı tomografiyle acı duyulan bölgeyi taradı.

Tarama sonucu, ağrıya bel fıtığının neden olduğu tespit edilirken, hastanın biri sol tarafında, diğer ikisi de birbirine yapışık vaziyette leğen kemiğine yakın bir bölgede 3 böbreğinin olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, böbreklerin sağlıklı şekilde çalıştığını belirtti.

Tıp tarihinde nadir görülen bu durumun, embriyo gelişimi döneminde meydana geldiği düşünülüyor.

Dünyada çok nadir görülen 3 böbrekli kişi sayısı 100'e ulaşmıyor.




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