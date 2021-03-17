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Dünya Brezilya'da alarm! Sağlık sistemi çöküyor
Dünya

Brezilya'da alarm! Sağlık sistemi çöküyor

Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Brezilya'nın, 27 eyaletinden 25'indeki yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını ve tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 23:47:00 -
Brezilya'da alarm! Sağlık sistemi çöküyor

Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının Brezilya'da son günlerde artış gösterdiği belirtildi.

Ülkede 15 eyalette yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının yüzde 90'ı aştığı aktarılarak, Rio de Grande do Sul eyaletinde ise söz konusu oranın yüzde 100'e ulaştığı kaydedildi.

Böylece ülkedeki 27 eyaletten 25'indeki yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığına ve "tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya" olduğuna işaret edildi.

Yoğun bakım doluluk oranlarının Rio de Janeiro'da yüzde 79 ve Roraima'da yüzde 73 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Araştırmayı yürüten uzmanların, salgına karşı, temel olmayan etkinliklerin durdurulması gibi önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Kovid-19'un daha bulaşıcı türü "P1"

Son bir haftada günlük yaklaşık 2 bin Kovid-19 kaynaklı ölümün ve 68 binden fazla yeni vakanın görüldüğü Brezilya, ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Brezilya'da dün 2 bin 841 kişinin hayatını kaybetmesiyle "ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı" kayda geçmişti.

Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede bugüne kadar 280 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan virüs, 11 milyon 600 binden fazla kişide görüldü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Brezilya, ABD'den sonra salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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