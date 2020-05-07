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Brezilya ve Arjantin'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle Arjantin ve Brezilya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 04:37:00 - 2020-05-07 04:38:52
Brezilya ve Arjantin'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Arjantin ve Brezilya'dan alınan Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 00.10'da İstanbul Havalimanı'na indi. Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.

Tahliye edilenleri götürecek otobüsün personeli, maske ve gözlük takıp tulum giyerek önlem aldı. İşlemleri tamamlanan yolcular, otobüslerle karantinaya alınacakları Tekirdağ'daki yurda gönderilecek.

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