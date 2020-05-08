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Dünya

Brezilya salgının yeni merkezi olmaya aday

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 610 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 02:03:00 -
Brezilya salgının yeni merkezi olmaya aday

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 610 artışla 9 bin 146'ya, vaka sayısı da 9 bin 888 artarak 135 bin 106'ya yükseldi.

Ülkede 55 bin 350 kişi iyileşirken hayatını kaybeden 1782 kişinin ise ölüm sebebi araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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