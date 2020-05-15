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Siyaset

Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti

Brezilya Sağlık Bakanı Nelson Teich de istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:47:48 -
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti

Brezilya Sağlık Bakanı Nelson Teich de istifa etti. Teich, “Bolsonaro’nun kararlarına katılmıyorum” dedi.


Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alınan eski Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta’nın yerine gelen Nelson Teich istifa ettiğini açıkladı. Teich, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Bolsonaro ile anlaşamadığını ifade ederek, “Bolsonaro’nun kararlarına katılmıyorum” dedi.


Teich, korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının artmaya devam etmesi nedeni ile karantina tedbirlerini savunurken, Bolsonaro ise karantinanın kaldırılmasını ekonominin canlandırılmasını istiyordu.


Bolsonaro, korona virüs salgını için geçtiğimiz günlerde “küçük bir grip” yorumunu yaparak korona virüs tedavisinde onaylanmamış bir ilacın kullanılmasını tavsiye etmişti.


Brezilya’da toplam korona virüs vaka sayısı 208 bin 31’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 267’ye ulaştı.

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