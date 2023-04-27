Brezilya resmen kararı açıkladı: 'Pele' kelimesi sıfat olarak sözlüğe girdi, anlamı ise şaşırttı!

Dünya Kupası'nı üç kez kazanan tek futbolcu olan Brezilyalı Pele’yi onurlandırmak için 'Pele' kelimesi sözlüğe eklendi. Sözlük Pele kelimesini "istisnai, kıyaslanamaz, benzersiz" birini tanımlarken kullanılacak bir sıfat olarak nitelendirdi.

Brezilya'nın en popüler sözlüklerinden Portekizce Michaelis sözlüğünün internet sitesinde "pelé" kelimesi yeni sıfat olarak yer aldı. Sözlüğün yaptığı açıklamaya göre bu kelimenin eklenmesi, ünlü Brezilyalı futbolcunun sporun ötesindeki etkisini onurlandırmak için yürütülen ve 125 binden fazla imzanın toplandığı bir kampanyaya dayanıyor. Tgrthabere göre; Pele, Aralık ayında 82 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Kupası'nı üç kez kazanan tek futbolcu olan Pele, tarihteki en iyi futbolcu olarak ifade ediliyor. Futbol kariyeri boyunca 1281 gol attı.

BBC'nin haberine göre sözlükte, pelé kelimesi için şu açıklamaya yer veriliyor: "Olağanüstü olan ya da kalitesi, değeri ya da üstünlüğü nedeniyle hiçbir şeyle ya da hiç kimseyle kıyaslanamayacak olan, tıpkı Pelé gibi; tüm zamanların en iyi atleti olarak kabul edilen Edson Arantes do Nascimento'nun (1940-2022) lakabı; istisnai, kıyaslanamaz, benzersiz. Örnekler: O basketbolun Pelé'si, o tenisin Pelé'si, o Brezilya tiyatrosunun Pelé'si, o tıbbın Pelé'si."

Pelé Vakfı'nın yanı sıra kariyerinin büyük bölümünde oynadığı Santos Futbol Kulübü ve pek çok Brezilyalı, ülkenin en popüler sözlüklerinden biri tarafından alınan bu kararı kutladı.

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