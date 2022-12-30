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Dünya Brezilya hükümeti Pele'nin kaybı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
Dünya

Brezilya hükümeti Pele'nin kaybı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 06:45:00 -
Brezilya hükümeti Pele'nin kaybı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi." ifadesine yer verildi.

Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.

Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleneceği bildirilmişti.

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