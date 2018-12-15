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Brezilya Devlet Başkanı imzaladı! Eski militan İtalya'ya iade ediliyor

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Yüksek Federal Mahkeme Yargıcı Luiz Fux'un eski komünist militan Cesare Battisti'nin tutuklanması hükmünü vermesinden bir gün sonra İtalya'ya iadesini emreden kararnameyi imzaladı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:23
Brezilya Devlet Başkanı imzaladı! Eski militan İtalya'ya iade ediliyor

Brezilya'da yakında görev süresi sona erecek Devlet Başkanı Michel Temer, ülkesinde cinayetten mahkum olan eski komünist militan Cesare Battisti'nin, İtalya'ya iadesini emreden kararnameyi imzaladı.

4 cinayetten ömür boyu hapis cezası verilmişti

Temer, Yüksek Federal Mahkeme Yargıcı Luiz Fux'un, Battisti'nin tutuklanması hükmünü vermesinden bir gün sonra eski militanın İtalya'ya iadesini onayladı.

İtalya'da, 1970'te işlediği 4 cinayetten gıyabında ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Battisti, Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) grubunun üyesiydi.

Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmış, Brezilya'ya gitmeden önce bir süre Fransa ve Meksika'da yaşamıştı.

2010'da sığınma hakkı tanınmıştı

Rio de Janeiro'da 2007'de tutuklanan Battisti'ye, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2010'da sığınma hakkı tanımıştı. Bir süre sonra serbest bırakılan Battisti, 2017'de yanında beyan edilmemiş 7 bin 500 dolarla Bolivya sınırını geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınmış, birkaç gün sonra yine serbest bırakılmıştı.

Yüksek Federal Mahkeme Yargıcı Luiz Fux, Interpol'ün vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarından tutuklama talebi üzerine, Cesare Battisti hakkında tutuklama kararı çıkardığını açıklamıştı. Fux, tutuklanmasının, eski militanın Brezilya'da ikamet etmesinin gözden geçirilmesiyle sonuçlanacağını da bildirmişti.

Polisin, Battisti'nin 2015'den bu yana yaşadığı Cananeia'daki evine baskın düzenlediği, ancak eski militanı bulamadığı belirtildi.

İtalya Cumhurbaşkanı teşekkür etti

Battisti'nin avukatı Igor Tamasauskas, basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, iade kararı üzerine Temer'e teşekkür ederek, "Davranışınız, Brezilya ve İtalya arasında tarihi ve sağlam dostluğun önemli bir tanığı niteliği taşıyor" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:23
  1. Devlet Başkanı Michel Temer
  2. Cesare Battisti
  3. İtalya
  4. Yüksek Federal Mahkeme Yargıcı Luiz Fux
  5. Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC)
  6. Rio de Janeiro
  7. eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
  8. Interpol
  9. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella

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