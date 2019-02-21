Brezilya Devlet Başkanı: "Emeklilik yaşı 65 olmazsa Brezilya iflas edecek" Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, emeklilik reformu tasarısının yasalaşmaması durumunda Brezilya’nın 2022 veya 2023 yılında iflas edeceğini savundu.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, emeklilik reformu tasarısının yasalaşmaması durumunda Brezilya’nın 2022 veya 2023 yılında iflas edeceğini savundu.Bolsonaro, yeni sistemde çalışanlara yaş sınırı getirilmesi planlandığını aktararak 300 milyar doların üzerinde tasarruf beklendiğini kaydetti.



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gelecek hafta Çarşamba günü Kongre’ye sunmadan önce, emeklilik sisteminde yapılacak reform taslağını basına tanıttı. Yasa tasarısı, emeklilik yaşının olmadığı Brezilya’da, 10 yıl içinde emeklilik yaşının kadınlar için en az 62, erkekler içinse 65’e yükseltilmesini ön görüyor. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 300 milyar doların üzerinde tasarruf edilmesi planlanıyor.



En az 40 yıl çalışmak gerekecek

Proje aynı zamanda, Brezilyalıların sistemden tam maaşla emekli olabilmeleri için en az 40 yıl çalışmalarını öngörüyor.Mevcut sistemde kadınların 30 yıl, erkeklerin 35 yıl çalışmaları durumunda yaşa bakılmaksızın emekli olunuyor.

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