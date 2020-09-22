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Aktüel Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, BM 75. Genel Kuruluna hitap etti:
Aktüel

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, BM 75. Genel Kuruluna hitap etti:

"İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki anlaşmanın harika bir haber olduğunu söylemeliyim. Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu barışı projeksiyonunu destekliyoruz" - "Maalesef medya panik havası yaratarak salgını manipüle etti. Önce virüs sonra ekonomi diyerek aslında büyük bir kaosa neden oldular ancak aldığımız önlemlerle bu kaosun etkilerini azalttık"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:50:23 -
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, BM 75. Genel Kuruluna hitap etti:

NEW YORK (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki anlaşmanın harika bir haber olduğunu söylemeliyim. Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu barışı projeksiyonunu destekliyoruz." dedi.

Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

Yönetiminin Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemlerden geniş şekilde bahseden Bolsonaro, ellerindeki tüm imkanları salgını durdurmaya yönelik kullandıklarını vurguladı.

Halen koronavirüs salgınında 137 binden fazla can kaybıyla ABD'nin ardından ikinci sırada yer alan Brezilya'daki durumu değerlendiren Bolsonaro, salgın ile ekonomiyi aynı anda en iyi şekilde idare etme konusunda başarılı olduklarını ileri sürdü.

65 milyon kişiye yaklaşık 1000'er dolarlık yardımlar gönderdiklerini ve çok sayıda ekonomik tedbir aldıklarını anlatan Bolsonaro, "Maalesef medya panik havası yaratarak salgını manipüle etti. Önce virüs sonra ekonomi diyerek aslında büyük bir kaosa neden oldular ancak aldığımız önlemlerle bu kaosun etkilerini azalttık." değerlendirmesini yaptı.

Amazon Ormanları konusunda da hem içeride hem de uluslararası arenada kendilerine haksızlık yapıldığını savunan Bolsonaro, devasa büyüklükteki ormanların farklı yerlerinde çıkan yangınlarla mücadele ettiklerini ve bu ormanlarda yürüttükleri çalışmaların çevreye duyarlı olduğunu savundu.

"Dünya gıda konusunda giderek daha fazla Brezilya'ya bağımlı olmaya başladı, biz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, çiftçilerimiz hiç durmadan çalışıyorlar, ülkemizi ve dünyayı beslemeye devam edeceğiz." şeklinde konuşan Bolsonaro, salgın sonrasında Brezilya'yı ekonomik bir sıçramanın beklediğini belirtti.

Venezuela'daki siyasi karışıklık dolayısıyla ülkesine sığınan 400 binden fazla Venezuelalı mülteciye ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Bolsonaro, bu konuda ordunun da desteğiyle büyük çaba gösterdiklerini ifade etti.

Bolsonaro, güncel gelişmeler ışığında Dünya Ticaret Örgütünün de yeniden yapılandırılmasının artık kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.

- "İsrail-BAE anlaşması harika bir haber"

Uluslararası arenada barışa yönelik çabaların bir parçası olmaya çalıştıklarını belirten Bolsonaro, "Orta Doğu'nun geleceği için artık daha iyimser ve yeni bir ufka yönelmenin zamanı geldi. Bu bakımdan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki anlaşmanın harika bir haber olduğunu söylemeliyim. Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu barışı projeksiyonunu destekliyoruz." dedi.



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