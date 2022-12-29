Brezilya cevizi nedir, nelere iyi gelir? İşte Brezilya cevizinin faydaları ve zararları! Kemikleri demir gibi yapıyor! Kalsiyum bombası

Brezilya cevizi, sağlıklı beslenmeye dikkat edenler tarafından son dönemler sık tercih ediliyor. İçeriğindeki selenyum ile bağışıklığı koruyor. Fakat bu besini tüketirken çok dikkatli olunmalı. Çünkü Brezilya cevizinin fazla tüketiminin sağlığa olumsuz etkileri olabilir. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, Brezilya cevizinin nelere iyi geldiğini, faydalarını anlattı, tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Brezilya cevizinin faydaları

100 gram Brezilya cevizinde 655 kalori bulunmaktadır. Doymuş ve sağlıklı doymamıi yağlar açısından zengin olan bu Brezilya cevizinin birkaç tanesi günlük selenyum ihtiyacını karşılıyor. Yani, içeriğinde selenyum miktarı ile diğer kuruyemişlerden ayrılıyor. Ayrıca potasyum, karbonhidrat ve magnezyum da içeren Brezilya cevizinin tüketimine çok dikkat edilmeli, dozunda tüketilmeli. Brezilya cevizinin içeriğindeki selenyum, çok önemli bir mineraldir ve güçlü antioksidan özelliği vardır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve hücre yenilenmesi için günde 5-6 adet Brezilya cevizi yeterli miktarda selenyumu sağlar. Yapılan çalışmalarda diyabet hastalarında selenyum eksikliği görülme olasılığının normal popülasyona göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Brezilya cevizi kalsiyum açısından son derece zengindir.

Brezilya cevizinin, tiroid bezlerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olduğu yönünde araştırmalar da mevcut. Çünkü, içeriğinde yüksek oranda selenyum bulunuyor ve selenyum da vücudun daha düzgün çalışmasına yardımcı oluyor ve enerji sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre, bağışıklık sisteminin düzgün çalışabilmesi için selenyuma ihtiyaç vardır ve Brezilya cevizinde de yüksek miktarda bulunmaktadır.

Bağışıklığı güçlendirici etkisi olan selenyum, Brezilya cevizinde bol miktarda bulunur. Brezilya cevizi de bu özelliği sayesinde bağışıklığa katkıda bulunur. Bu besinin en önemli faydalarından biri de kalp için yararları. Bu faydalarda Brezilya cevizinde bulunan doymamış yağ asitlerinden geliyor. Bu sayede kan akışını dengeliyor, kalp damarlarının tıkanmasını engelliyor. Düzenli tüketimde ise kalp krizi gibi ciddi kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Cilt sağlığını için de iyi bir tercih olan Brezilya cevizi, Selenyum ve E vitamini içeriği sayesinde cilde parlaklık kazandırır ve elastikiyetini artırır. Bu şekilde erken yaşlanmanın önüne geçer. Ayrıca Brezilya cevizinin cilt kuruluğu ve egzama gibi hastalıkları da önlediğine dair araştırmalar da vardır. Bu besinde bulunan vitaminlerin saçları daha parlak hale getirdiği bilinmektedir.

Günde 5-6 taneden fazla tüketilmemeli

Brezilya cevizi, damar sağlığını olumlu etkileyen doymamış yağları içerdiği gibi aynı zamanda doymuş yağ içeriği de vardır. Bu nedenle gereğinden fazla tüketimi damar sağlığı açısından olumsuz sonuçlara neden olabilir. Her besinde olduğu gibi Brezilya cevizi de kararınca yenmelidir. Günde 5-6 adet üzerinde tüketilmemelidir.

Tuzlu ve yağlı bir besin olduğundan fazla miktarda tüketim kilo artışına neden olabilir. Bunun yanında hassas bünyeye sahip olanlar, alerjiye meyilli olanlarda bazı alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Günlük miktarı aşmak mide rahatsızlıklarına sebep olabilirken, sağlığı olumsuz etkileyebilir.

Pikan cevizi selenyum oranın da Altarnatif Brezilya cevizi

Brezilya cevizi selenyum:1000 gram Brezilya cevizi, yaklaşık olarak 1920 mikrogram selenyum içeriyor. Bu oran, Brezilya cevizini doğal selenyum kaynağı olan tek gıda haline getiriyor. Selenyum güçlü bir antioksidan