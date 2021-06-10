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Spor Brezilya basınından olay Trabzonspor iddiası
Spor

Brezilya basınından olay Trabzonspor iddiası

Brezilya basını, Trabzonspor'un Reinaldo ile ilgilendiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 12:19:00 -
Brezilya basınından olay Trabzonspor iddiası

Hamsik transferinin sonuçlanmasının ardından Trabzonspor’da gözler forvet ve sol beke yapılacak takviyelere çevrildi. Meling, Saracchi, Umut Meraş gibi isimleri listesinde bulunduran Bordo-Mavililer’e, sürpriz bir oyuncu yazıldı.

Brezilya basını, Sao Paulo’nun yıldız futbolcularından Reinaldo ile Fırtına’nın yakından ilgilendiğini belirtti. Kulübüyle 2022’nin Aralık ayına kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki Sambacı, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Özellikle hücum katkısıyla dikkat çeken Reinaldo, kariyeri boyunca Brezilya’dan hiç çıkmadı.

Güney Amerika basınında yer alan haberlerde, Trabzonspor’un bu transferde 2 milyon Euro’luk bonservis bedelini gözden çıkardığı vurgulandı. Bordo-Mavili yönetim, yabancı kuralının kesinleşmesinin ardından sol bek konusundaki rotasını belirleyecek. Eğer 8+6 kararı onaylanırsa, yerli isimlere dönüş olabilir.

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